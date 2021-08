La Belgique évacuera aussi d'Afghanistan les activistes pour les droits des femmes

A l’heure actuelle il n’est pas encore clair quand pourra débuter l’opération d’évacuation de ressortissants belges qui souhaitent quitter d’urgence l’Afghanistan. Le gouvernement est en train de préparer l’opération, en collaboration avec l’armée. Tant la ministre des Affaires Etrangères Sophie Wilmès que la ministre de la Défense Ludivine Dedonder indiquaient lundi que les interprètes et les collaborateurs afghans ayant travaillé pour les intérêts belges ou des institutions européennes présentes sur place pourront faire la demande d’un visa humanitaire pour la Belgique. Le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi annonce ce mardi sur Twitter que la Belgique évacuera aussi les personnes militant pour les droits de l’Homme et les droits des femmes en Afghanistan. L’information a été confirmée par son cabinet.