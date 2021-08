Les ONG du consortium 12-12 se mobilisent pour les sinistrés d'Haïti

Haïti a été durement touché samedi par un tremblement de terre dont le bilan s'élevait lundi soir à plus de 1.300 morts et 5.700 blessés. Les dégâts matériels sont également très importants et pourraient être aggravés par la tempête tropicale Grace, qui devrait frapper l'île dans un avenir proche. Dans ce contexte, les ONG membres du consortium 12-12 (la Croix-Rouge belge, Caritas International, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam Solidarité, Plan International Belgique et Unicef Belgique) sont mobilisées sur le terrain et lancent un appel aux dons, afin de fournir de l'aide aux sinistrés.

Handicap International se prépare à fournir des services de réadaptation et des aides à la mobilité, ainsi que des services WASH (eau, assainissement et hygiène) et l'accès aux besoins de base. L'Unicef a déjà distribué des kits médicaux à 30.000 personnes aux Cayes et d'autres fournitures de soins, d'eau et d'assainissement sont en cours d'acheminement, tandis que des spécialistes des urgences de la Croix-Rouge sont déployés pour aider à évaluer la situation et fournir une assistance humanitaire immédiate aux personnes touchées, en particulier les plus vulnérables comme les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.