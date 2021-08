Les sinistrés peuvent demander une  intervention pour les pollutions diffuses

La Région wallonne a sollicité la SPAQuE - son pôle d'expertise en matière de gestion des sols pollués - afin de mettre en place une intervention pour couvrir les pollutions diffuses d'origine indéterminée, non prises en charge par les assurances, à la suite des inondations de mi-juillet survenues essentiellement en province de Liège et Namur. Les propriétaires de biens concernés peuvent d'ores et déjà introduire une demande.