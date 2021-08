Rentrée : le port du masque assoupli dans les écoles, sauf à Bruxelles

Les ministres de l’Education des Communautés flamande, française et germanophone se concertaient lundi avec des experts sanitaires et ce mardi avec les acteurs du secteur de l’enseignement pour décider du mode de rentrée dans les écoles début septembre. Ils se sont mis d’accord pour reprendre l’enseignement à 100% en présentiel, la situation sanitaire et le niveau de vaccination permettant de faire revenir tous les élèves sur les bancs des établissements. Les décisions prises sont valables jusqu’à fin septembre et seront évaluées entretemps. L’évolution du taux de vaccination restera un élément crucial pour cette évaluation. En Flandre, les élèves des 5e et 6e primaires ne devront plus porter de masque, a indiqué le ministre Ben Weyts. Dans le secondaire, à l'instar de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les cours pourront être donnés et suivis sans masque dès que tout le monde est assis. Dans les écoles néerlandophones (et francophones) de Bruxelles, pas d’assouplissements pour l’instant, le taux de vaccination n’y étant pas encore jugé suffisant.