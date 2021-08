“La course revient au bercail": 500 endroits à visiter à vélo en Flandre

C’est en compagnie de l’ancien champion cycliste Johan Museeuw que Ben Weyts présentait ce mercredi la nouvelle campagne, au premier des 500 points, situé à Gooik. "C’est un véritable honneur de pouvoir organiser la 100e édition du championnat de cyclisme", déclarait le ministre des Sports et de l’Enseignement, soulignant que son but était aussi d’ouvrir la course professionnelle au cyclisme récréatif.

Les 500 points d’intérêt ont été choisis par 177 communes. Il peut s’agir d’un passage sur pavés, d’une montée escarpée ou d’un panorama d’exception, par exemple. Avec un concours de photo à la clef. Et Ben Weyts étend la campagne aussi à l’enseignement. En collaboration avec Moey, une organisation que encourage les enfants à bouger, un paquet éducatif a été conçu pour permettre d’enseigner dans les écoles la sécurité à vélo.