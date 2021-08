Covid-19: près de 2.000 nouveaux cas et 60 hospitalisations par jour

Près de 8,3 millions de Belges ont par ailleurs reçu une première dose du vaccin, ce qui représente 72% de la population (et 85% des adultes). Quasiment 7,7 millions sont entièrement vaccinés, soit 67% de l'ensemble de la population belge (et 81% des 18 ans et plus).

En Flandre, 4,8 millions de citoyens sont entièrement vaccinés, soit 87% des adultes. En Wallonie, c’est le cas pour 77% de la population adulte et dans la partie germanophone du pays pour 72% des plus de 18 ans. A Bruxelles, il y a 59% d’adultes entièrement vaccinés.