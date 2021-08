Trois avions de transport belges en route vers le Pakistan, première évacuation probablement vendredi

L'équipe consulaire travaillera depuis l'aéroport de Kaboul et assurera la liaison avec l'ambassade d'Islamabad, compétente pour l'Afghanistan, et avec les autorités de l'aéroport. Elle accueillera également les passagers. L'équipe militaire de préparation prendra les contacts nécessaires avec les autorités locales pour assurer les rotations entre Islamabad et Kaboul.

Les Affaires étrangères et le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration sont à pied d'œuvre pour identifier les personnes pouvant être rapatriées en Belgique. Il s'agit de rapatrier quelque 470 personnes au total. La Défense, de son côté, assurera la bonne exécution de l'évacuation et la sécurité des personnes, précisent les trois ministres.

L’opération s’annonce difficile, en raison de la capacité limitée de l’aéroport de Kaboul, mais aussi des postes de contrôle installés par les talibans sur les voies d’accès. Certains Belges se trouveraient actuellement encore loin de l’aéroport.