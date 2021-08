La VRT suit Zara Rutherford dans son tour du monde en avion de sport, en solo

L'épopée pourrait durer entre deux et trois mois, en fonction des conditions météorologiques. Zara Rutherford peut être suivie via le site www.flyzolo.com, ce lien-ci (tracking) et via diverses chaines de la VRT, en exclusivité. La jeune aventurière doit survoler 57 pays et parcourir 51.000 kilomètres.

L'avion de sport ultraléger avec lequel Zara tente de battre le record du monde est un avion du type Shark Ultralight, considéré comme l'avion ultraléger le plus rapide. Il a une vitesse de croisière de 300 kilomètres par heure. Normalement, il s'agit d'un biplace mais, pour cette aventure, un siège a été retiré et un réservoir de carburant supplémentaire a été ajouté. Zara ne peut en effet jamais prendre de passager si elle veut parvenir à briser le record du monde.

Ce mercredi, Zara Rutherford se rendra en Angleterre et en Ecosse, puis elle montra vers le Grand Nord, avant de passer au-dessus des Etats-Unis, puis l’Asie notamment. Ne se sentira-t-elle pas seule ? "Peut-être, mais il y a tout le temps des choses à faire. Je dois vérifier qu’il n’y a pas d’autre avion sur ma route, que mon appareil est en bon état de vol, et je dois communiquer avec des gens au sol. Ils doivent savoir à tout moment où je me trouve et quelles sont mes intentions".

Zara devra aussi veiller à rester bien concentrée. "Si j’ai l’impression que je risque de m’endormir, je dois immédiatement tenter de me poser au sol. Si ce n’est pas possible, je prendrai une boisson énergisante d’urgence, mais je dois avant tout veiller à être en sécurité". Rutherford avoue avoir mis énormément d’heures de travail dans la préparation de son exploit et avoir reçu l’aide de sponsors. "J’espère donc que j’arriverai à réaliser mon objectif", concluait-elle au micro de Radio 2.