Le ministère des Finances fait don de matériel aux communes inondées

Des chaises, des bureaux et des armoires ont été distribués mercredi après-midi à des administrations communales touchées par les inondations. C'est au bâtiment du ministère des Finances, situé rue Haute à Seraing, que son ministre et la protection civile s'étaient donné rendez-vous pour une première remise de matériel.

A la base de l'initiative, l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du service public fédéral Finances, en charge de la vente, du recyclage et, si nécessaire, de la destruction de biens meubles saisis ou encore de biens meubles qui ne sont plus utilisés par les autorités. Au lieu de revendre ces biens sur le Finshop - le centre de vente des biens meubles du SPF Finances - le ministère a décidé d'en faire dons aux administrations.

"Normalement on vend ces biens via le Finshop, mais nous avons décidé de les donner aux communes et aux personnes sinistrées. L'idée est venue de chez nous et nous avons demandé quelles administrations étaient touchées et certaines se sont manifestées," a détaillé le ministre Vincent Van Peteghem lors de sa visite mercredi à Seraing.

Pepinster, Limbourg et Esneux font notamment partie des premières communes aidées. La Protection civile s'est chargée de la distribution de ces biens. "C'est la Protection civile qui sait le mieux où sont les demandes," a expliqué le ministre des Finances, avant d'aider la Protection civile à charger les camions de matériel.