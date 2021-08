Bob et Bobette envoyés à Dubaï dans un hélico réalisé avec de vieux panneaux de l'Atomium

En réalisant le Gyratom, l'artiste Tardioli a combiné l'hélicoptère Gyronef du professeur Barabas, à bord duquel Bob et Bobette voyagent dans le temps, avec l'Atomium de l'Expo 58. Certaines des plaques d’acier utilisées datent ainsi d’avant la rénovation du monument national.

"Le Gyratom est un bloc du patrimoine culturel flamand-belge, avec des ingrédients forts sur notre culture pop... Nous l'avons entièrement couvert de panneaux de l'Expo 58", explique Tardioli. "C'est un bout de notre culture, de l'Atomium construit en 1957 pour l’Expo 58. Quand vous le touchez, c'est assez spécial, on est transporté un demi-siècle en arrière... Et on embarque tout ça à Dubaï".

D’après l’artiste, le Gyratom regorge de petits clins d'œil. "Les statues sont en or, les yeux sont en diamant, et Barabas a une barbe en cristal… On ne peut pas faire plus décadent, un clin d'œil au monde qui nous entoure", souligne-t-il.

La nouvelle édition de l’Exposition universelle se concentre sur la mobilité et la durabilité, et se déroulera du 1er octobre à la fin mars. "Le pavillon belge regorge d'inventions, concernant la mobilité en 2030. Et sur la terrasse du toit, vous pourrez vous détendre, tout en admirant le Gyratom", se réjouit Tardioli.