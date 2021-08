La ville de Gand n'étendra finalement pas sa zone de basses émissions

Le projet de développement de la zone de basses émissions dépendait des résultats d'une étude menée par le cabinet de consultants Transport & Mobility de Louvain. Celle-ci montre que la LEZ actuelle fonctionne et qu'elle réduit les émissions de particules fines cancérigènes et d'oxyde d'azote. Mais une extension géographique n'apporterait pas de bénéfices supplémentaires.

En effet, de plus en plus de personnes choisissent des voitures moins polluantes et les progrès technologiques permettent en outre de réduire les émissions des moteurs classiques, révèlent les recherches.