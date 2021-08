Une journaliste afghane basée à Bruxelles supplie le chef de l’OTAN : "Ne nous ramenez pas 20 ans en arrière"

La conférence de presse du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a montré hier à quel point de nombreuses personnes, notamment les femmes, s’inquiètent de la prise de pouvoir des talibans. Lailuma Sadid, une journaliste afghane qui vit et travaille à Bruxelles, a pris la parole pour poser une question. Son intervention s’est toutefois transformée en un poignant appel à l’aide. La journaliste a en effet supplié le patron de l'OTAN de ne pas abandonner les femmes afghanes.

"Des milliers de femmes sont dans l'incertitude quant à l'avenir et à ce qui va leur arriver", a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. "Elles se demandent ce que valaient ces 20 dernières années, lorsque l'OTAN et la communauté internationale étaient en Afghanistan. Et maintenant, nous revenons 20 ans en arrière. S'il vous plaît, ne reconnaissez pas les talibans et ne nous remettez pas dans la même situation", a-t-elle supplié.