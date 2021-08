Avec 29% des parts de marché, Radio 2 (VRT) reste la chaîne radio la plus populaire de Flandre

Radio 2, l’une des stations du radiodiffuseur public VRT, détient à elle seule une part de marché de 29 %. DPG Media occupe les deuxième et troisième places avec Q-Music (13,68 %) et Joe (9,21 %).

Parmi les petites stations, la croissance de Willy est remarquable. La station rock que DPG Media a lancé en octobre 2019 atteint une part de marché de 1,19 %. C'est la plus grande part de marché pour une station de radio sans fréquences FM.

La radio à succès NRJ, détenue par SBS/Telenet et Mediahuis, a plus de mal et n'atteint que 0,34 % de part de marché. Cette station, qui existe depuis fin 2018 et qui cible principalement les jeunes, dispose toutefois de fréquences FM.

Une procédure est actuellement en cours pour réattribuer les fréquences nationales de Q-Music, Joe et Nostalgie à partir du 1er janvier 2023. Ces trois stations espèrent que leur reconnaissance sera étendue, mais des pirates lorgnent la côte. La célèbre compagnie de production Studio 100 a ainsi déjà confirmé qu'elle souhaitait concourir pour l'un des trois lots de fréquences.