L’enseignement supérieur flamand reprendra à 100% en présentiel à la rentrée

Les écoles supérieures et les universités de Flandre vont pouvoir passer à l'enseignement en présentiel à temps plein dès la rentrée académique et utiliser ainsi 100 % de la capacité de leur campus. C’est ce qu’a annoncé ce vendredi le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA), après avoir consulté les représentants des hautes écoles, des universités et des étudiants. Les mesures dans les écoles supérieures et les universités néerlandophones de Bruxelles doivent, elles, encore être déterminées.