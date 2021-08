"Le 1er septembre sera un nouveau départ pour nous tous", mais Bruxelles devra encore attendre

Les établissements horeca devront ainsi maintenir un nombre limité de personnes par tablée, (8, enfants jusqu'à 12 ans non compris). L'heure de fermeture obligatoire est bloquée à 1h00 du matin et une distance d'1,5 mètre doit être conservée entre les tables.

"Je reconnais que cela peut paraître frustrant pour ceux et celles qui sont vaccinés et qui ont rempli leur part de contrat social", admet Rudy Vervoort. Ce dernier a cependant rappelé que le taux de vaccination était encore faible dans la capitale, particulièrement pour la tranche 12-17 ans. Soixante pour cent de la population adulte bruxelloise est vaccinée contre plus de 82% à l'échelle nationale. La différence est en effet encore plus flagrante chez les adolescents (12-17 ans) avec 10% de complètement vaccinés à Bruxelles contre 29 et 36% en Flandre et en Wallonie, respectivement.

Le travail de sensibilisation à la vaccination va se poursuivre sur le terrain, a promis le ministre-président. "Nous devons encore faire preuve de pédagogie et être présents sur les lieux culte, sur les marchés..."