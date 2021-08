Le scénariste belge de BD Raoul Cauvin, créateur de Cédric et des Tuniques Bleues, s’est éteint

Originaire d'Antoing, près de Tournai, où il naît le 26 septembre 1938, Raoul Cauvin est décédé à l'âge de 82 ans, des suites d'une longue maladie.

Géant de la bande dessinée belge, celui qu'on appelait également l'homme aux 50 millions d'albums avait commencé sa carrière en 1960 aux éditions Dupuis pour y effectuer un travail de lettrage. Il évolue aux côtés de Piroton, Salvé, Jamic et Rosy avant de devenir caméraman au studio de dessins animés TVA. C'est en travaillant avec une caméra qu'il va se rapprocher de plus en plus du métier de scénariste. Il réalise notamment, à ses débuts dans le Neuvième Art, une douzaine d'épisodes des "Naufragés", avec la dessinatrice parisienne Claire Brétécher.

Dès 1965, Cauvin apparaît au générique du journal Spirou. Peu à peu, les dessinateurs se succèdent à la porte de ce scénariste auquel sont souvent associés aujourd'hui les qualificatifs de "prolifique" et "inépuisable". Après l'humour tout public, il a évolué dans les années 1980 vers des productions plus proches de l'humour noir ou de la parodie.

On lui doit notamment les séries de "Godaille et Godasse" (avec Jacques Sandron), "L'Agent 212" (avec Daniel Kox), "Cédric" (avec Laudec), "Cupidon" (avec Malik), "Les Femmes en blanc" (avec Bercovici), "Les Paparazzi" (avec Luc Mazel), "Pauvre Lampil" (avec Lambil), "Pierre Tombal" (avec Marc Hardy), "Les Psy" (avec Bédu), "Sammy" (avec Berck) et "Taxi Girl" (avec Laudec). Les amateurs de zwanze savent aussi qu'il a imaginé les aventures du Poje, le célèbre cafetier bruxellois représenté par Louis-Michel Carpentier.