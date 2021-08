Pas d’assouplissements à Bruxelles pour le moment, "la situation épidémiologique ne le permet pas"

Le chef du gouvernement bruxellois plaide pour une intensification des contrôles. Il estime également qu'un "travail d'information et de conviction" doit être mené dans la population de la Région, particulièrement chez les plus jeunes dont le taux de vaccination est trop faible. Selon lui, la campagne de vaccination doit être plus décentralisée, y compris en faisant du porte-à-porte. Des expériences de ce type seront menées à partir du mois de septembre.

Le comité de concertation discutera également de la façon dont sera organisée la fin de la phase fédérale de gestion de crise qui laissera l'autonomie à chaque Région. M. Vervoort se montre sceptique. A ses yeux, dans un fédéralisme dit de coopération, les Régions et le fédéral devront continuer à travailler ensemble. "Je ne suis pas de ceux qui pensent que, demain, les Régions seront aptes", a-t-il souligné.