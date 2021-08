Un nouveau moustique exotique observé en Belgique, "pas dangereux pour l’homme, mais bien pour les oiseaux"

Le Culiseta longiareolata est d'ordinaire une espèce que l'on trouve entre les Açores et l'Asie centrale mais, au cours des dix dernières années, il est apparu de plus en plus fréquemment en Europe occidentale et centrale, notamment en Allemagne, en Autriche, en Slovénie, en Suisse et au Luxembourg.

L'équipe de l'ITG qui surveille les espèces de moustiques exotiques via le projet MEMO l'avoir observé pour la première fois en Belgique entre 2017 et 2019. Son arrivée n'est cependant pas surprenante. "La présence confirmée de Culiseta longiareolata en Belgique et aux Pays-Bas n'était pas inattendue", explique Isra Deblauwe, entomologiste à l'ITG. "Ce moustique a une préférence pour les oiseaux. Le risque de piqûre de moustique est très faible et, par conséquent, le risque de transmission de maladies chez l'homme est également très bas."