Deux C-130 évacuent 170 Belges et Néerlandais de Kaboul vers Islamabad

Deux vols de C-130 ont eu lieu entre l'aéroport international Hamid Karzaï de Kaboul et Islamabad, la capitale pakistanaise qui sert de base arrière à l'opération "Red Kite" (cerf-volant rouge) lancée lundi par le gouvernement fédéral après la prise de Kaboul par les Talibans.

"Le deuxième C-130 belge a atterri à Islamabad depuis Kaboul. Premier bilan de la journée : environ 170 personnes, dont de nombreux Belges et Néerlandais, ont été mis en sécurité", ont indiqué les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Sophie Wimès (photo) et Ludivine Dedonder, ainsi que le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, sur Twitter.

Le premier vol transportait 57 Belges et 27 Néerlandais, le deuxième 17 Belges et 65 Néerlandais.