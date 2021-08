En Flandre, la vaccination des adolescents se fait "à la vitesse de l'éclair"

Plus de 70% des jeunes âgés de 12 à 15 ans et plus de 80% de ceux entre 16 et 17 ans en Flandre ont reçu leur première dose de vaccin, a indiqué samedi la Taskforce Vaccination. À Bruxelles, le niveau de vaccination est beaucoup plus faible et des efforts seront faits pour sensibiliser ce public-cible à l'école.