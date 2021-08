La chaleur estivale sera interrompue en soirée par des averses et de la grêle

Après la levée de la grisaille matinale, le soleil a percé dans le ciel ce samedi matin. Le thermomètre oscillera entre 21 degrés dans les hauteurs ardennaises et 25 à 26 degrés en Flandre. Mais les nuages gagneront du terrain dans l’après-midi, et les premières pluies et intempéries feront leur apparition en début de soirée. Par endroits, elles risquent d’être intenses, accompagnées de grêle.

L’IRM a décrété le code jaune entre 17h et 2h du matin. Dans le courant de la nuit, les températures descendront jusqu’à 13 degrés.

Le service public fédéral active temporairement le numéro d’appel 1722, qui sert à demander l’assistance des pompiers en cas de dégâts des eaux ou de tempête, mais dans le cas où des vies ne sont pas en danger. Si des vies sont menacées, il faut appeler le numéro d’urgence 112.

Dimanche, le temps sera plus variable, avec encore des intempéries localisées et des maxima compris entre 17 et 21 degrés. Lundi, le temps restera très nuageux, avec des averses locales. Puis il fera plus chaud en journée (17-22 degrés). Mardi et mercredi, les températures se stabiliseront à 22 degrés.