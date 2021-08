Une rentrée sans manuels pour 400 écoles flamandes

Entre 350 et 400 écoles primaires néerlandophones devront débuter l'année scolaire sans manuels en raison de problèmes de livraison imputables à la société néerlandaise Cloudwise, indiquent ce samedi les quotidiens Het Laatste Nieuws et De Morgen. "Une situation très ennuyeuse et inadmissible pour nos écoles", a réagi la direction de l'enseignement catholique en Flandre (Katholiek Onderwijs Vlaanderen).