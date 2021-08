Quelque 175 personnes évacuées de Kaboul ce dimanche, dont 136 Belges

Après leur retour en Belgique, toutes ces personnes seront ensuite emmenées à la caserne militaire de Peutie pour des contrôles d'identité et médicaux, dont un test PCR pour le Covid-19, avant d'être réparties en fonction de leur statut. La Sûreté de l'État et le Service général du renseignement et de la sécurité militaire effectueront également des contrôles.

Des dispositions sont d'ailleurs prises par la Défense pour pouvoir accueillir au mieux à Peutie ce flux important de personnes. Cette même caserne avait déjà accueilli samedi soir 34 Belges évacués d'Afghanistan et revenus en Europe via un vol néerlandais et l'aéroport de Schiphol, près d'Amsterdam. Tous avaient quitté Peutie dimanche en milieu de journée.