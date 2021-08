Contrôlé en état d'ébriété, Radja Nainggolan a dû rendre son permis de conduire

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, Radja Nainggolan a été surpris par une patrouille de police alors qu'il roulait à grande vitesse dans la Nationalestraat d'Anvers. Il a fait un test d'haleine positif.

Le parquet d'Anvers confirme que le footballeur a été arrêté à Anvers vers 4 heures du matin. "Il a dû renoncer à son permis de conduire pendant quinze jours en raison d'une combinaison de vitesse excessive et de conduite en état d'ébriété", a expliqué le porte-parole Kristof Aerts.

Radja Nainggolan a été engagé tout récemment par le club de football Antwerp (vidéo) et affirmait vouloir être un exemple et une source d'inspiration pour les plus jeunes joueurs.