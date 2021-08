Deux cargos de Médecins sans frontières partis de Bruxelles pour Haïti

Pas moins de 80 tonnes de matériel d'urgence sont acheminés en Haïti. Il s'agit de matériel nécessaire à la mise en place de structures médicales d'urgence sous tentes, de matériel pour fournir de l'eau potable et des installations sanitaires à 30.000 personnes, et du matériel médical pour la stabilisation des blessés, les premiers soins, la vaccination et la collecte de sang pour 30.000 personnes, précise Médecins sans Frontières (MSF).

Les vols sont partis depuis Bruxelles vendredi et samedi. En outre, l'ONG annonce que les premiers coordinateurs d'urgence, les équipes médicales, les chirurgiens et les spécialistes de l'eau et de l'assainissement sont déjà arrivés en Haïti.

Médecins sans frontières souligne que d’après l'ONU quelque 500.000 personnes - soit 40 % de la population totale des départements touchés de l'archipel - ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence.