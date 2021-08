Opération Red Kite: 108 Belges déjà évacués de Kaboul

Environ 250 personnes, toutes nationalités confondues, ont été évacuées sur la journée de samedi par la Belgique, a précisé dans la soirée la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès (photo archives) sur le plateau de VTM Nieuws. Quatre rotations avec des C-130 étaient prévues ce samedi. Le premier vol a embarqué 57 Belges et ayant-droits et 27 Néerlandais. Ce sont ensuite 17 Belges et 65 Néerlandais qui ont pris place dans un deuxième vol. Une troisième rotation entre les deux capitales a eu lieu dans la soirée et l'appareil s'est désormais posé à Islamabad, indiquait encore le cabinet de la ministre Wilmès.

Les Affaires Etrangères se félicitent de ce bilan "nettement supérieur" à celui de vendredi, lorsqu'un premier vol de C-130 avait permis d'évacuer 16 Belges de Kaboul et qu'un second avait dû repartir à vide. Ces personnes évacuées ne rentreront pas au pays par un avion belge samedi, mais la Défense cherche d'autres solutions à Islamabad, a assuré le vice-amiral Wim Robberecht, chef du Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS). Les Affaires étrangères ont en outre confirmé avoir sécurisé deux possibilités de rapatriement avec la compagnie Air Belgium, qui a mis un avion A340 à disposition des autorités, en plus des moyens déployés par la Défense.