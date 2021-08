Un mort et un blessé grave à la suite d’un accident à Coxyde

L’accident s’est produit vers 21h sur la Veurnekeiweg. Selon des témoins, la Maserati serait venue de Furnes et aurait dépassé à grande vitesse plusieurs autres voitures. Subitement, la manœuvre a mal tourné et la voiture est allée s’encastrer sur un arbre qui se trouvait le long de la route.

Le véhicule a été déchiré. Le bloc moteur et les deux roues avant ont été retrouvés à une vingtaine de mètres de ce qui restait de la voiture.

Le conducteur a été éjecté de la voiture et est retombé plusieurs mètres plus loin. Aucune aide n’a plus pu lui être apportée. Sa passagère était coincée dans le véhicule, dans un état critique. Des témoins lui ont porté secours, avant que les services de secours n’arrivent.

D’après le parquet les jours de la passagère sont en danger. Aucun expert n’a été dépêché sur les lieux, les circonstances de l’accident étant claires sur base des déclarations des témoins.