226 personnes évacuées d’Afghanistan par la Belgique ont atterri à Melsbroek

Le ministère de la Défense a publié lundi un premier bilan des vols d'évacuation menés depuis Kaboul dans le cadre de l'opération "Red Kite" (cerf-volant rouge) lancée par le gouvernement pour exfiltrer des centaines de personnes d'Afghanistan après le retour au pouvoir des Talibans et qui s'est traduit par l'arrivée de 226 personnes lundi sur le sol belge.

Ces vols d'évacuation, réalisés par des avions de transport C-130H quasi-cinquantenaires entre Kaboul et Islamabad, la capitale pakistanaise, ont débuté le vendredi 20 août, a rappelé la Défense sur son site internet. Les C-130 portant les numéros CH-07 et CH-11 ont effectué durant le week-end également plusieurs vols par jour entre les capitales afghane et pakistanaise dans le cadre de ce pont aérien.

Dimanche, des personnes évacuées ont quitté Islamabad avec deux autres avions pour l'aéroport militaire de Melsbroek, où ils sont arrivés lundi matin. Il s'agit d'un Airbus A340 de la compagnie civile Air Belgium et d'un Airbus A330 MRTT (pour " Multirole Tanker and Transport"), d'une unité multinationale de l'Otan basée aux Pays-Bas, la MMU, à laquelle la Belgique contribue.

Les deux appareils se sont posés à Melsbroek respectivement à 08h40 et 09h55, avec 193 et 33 passagers à bord. Après l'atterrissage, les passagers ont été conduits la caserne Major Housiau de Peutie (Vilvorde), où un examen médical et un contrôle de sécurité les attendaient.