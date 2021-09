La Croix-Rouge prépare 220 places d'accueil pour les personnes rapatriées d'Afghanistan

"Les données à ce stade ne permettent pas de dire si la situation de la demande d'asile va fortement augmenter ou pas", commente la Croix-Rouge. "L'accueil sera ajusté face la situation, avec une orientation psychosociale si nécessaire, et bien sûr des activités de rétablissements des liens familiaux avec les familles qui seraient restées au pays ou qui auraient fui ailleurs."

À ce sujet, la Croix-Rouge rappelle que son service de rétablissement des liens familiaux (RLF) œuvre en étroite collaboration avec les autres Croix-Rouge dans le monde, ainsi qu'avec le Comité international de la Croix-Rouge, actif dans les pays en conflit.

L'an dernier, 190 personnes ont ouvert une demande de recherche d'un proche par ce biais et le RLF a permis de trouver 140 personnes dont on n'avait plus de trace.