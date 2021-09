Deux petites filles en trottinette mortellement fauchées par un camion dans le centre d’Anvers

Deux soeurs de 9 ans et un an et demi qui circulaient en trottinette (non-électrique) ont été tuées ce mardi matin lors d'une collision avec un camion survenu dans le centre d’Anvers. D'après le parquet, les deux enfants ont traversé seuls la route. Le feu était vert aussi bien pour les petites filles que pour le chauffeur du camion qui était engagé pour tourner à gauche.