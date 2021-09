Dix-sept athlètes belges présents à la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Tokyo

La cavalière Michèle George et le joueur de goalball Bruno Vanhove porteront le drapeau belge dans le stade.

Ils seront entourés des nageurs Tatyana Lebrun et Aymeric Parmentier, des para-athlètes Roger Habsch et Gitte Haenen, de l'archer Piotr Van Montagu, du joueur de boccia Francis Rombouts, des joueurs de tennis en fauteuil roulant Jef Vandorpe et Joachim Gérard, des cavaliers Kevin Van Ham et Manon Claeys et des joueurs de goalball Wassime Amnir, Rob Eijssen, Klison Mapreni, Arne Vanhove et Tom Vanhove.

Quatorze membres de l'encadrement du Comité paralympique belge (BPC) y participeront également.

Les Jeux Paralympiques de Tokyo débuteront officiellement mardi avec la cérémonie d'ouverture. Dans la semaine et demie à venir, 32 athlètes belges seront en action. Ils visent au moins dix médailles.

Au total, quelque 4.400 athlètes sont en lice pour 539 médailles d'or dans 22 sports. Les Jeux Paralympiques, comme les Jeux Olympiques, ont été reportés d'un an en raison de la pandémie de coronavirus.