Les Bruxellois pourront bientôt se faire vacciner dans certains magasins tels que Action ou Primark

Dès lundi prochain, il sera possible de se faire vacciner sans rendez-vous dans plusieurs magasins, indiquent mardi Le Soir et De Morgen. Deux méthodes ont été retenues, en accord avec la fédération du commerce Comeos, la Cocom et la Commission communautaire commune, en charge de la santé en région bruxelloise. La Région bruxelloise s'est par ailleurs fixé l'objectif d'administrer 16.000 premières doses de vaccin contre le coronavirus par semaine dès la rentrée pour rattraper son retard par rapport aux autres Régions.