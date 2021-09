Pollution à Zwijndrecht : l’entreprise chimique 3M admet avoir produit et rejeté du FBSA dans l’Escaut

Jeudi 19 août, VTM Nieuws et Het Laatste Nieuws avaient relayé l'information comme quoi l'entreprise chimique semblait déverser illégalement du FBSA dans l'Escaut. Lundi soir, 3M avait dû envoyer une liste contenant des informations sur toutes les substances nocives produites dans l'usine et leur impact sur l'environnement. On ignore encore si la production du produit chimique FBSA figurait sur cette liste.

"Nous attendons toujours l'avis externe d'un toxicologue pour nous faire une idée de l'impact du FBSA", a déclaré Brigitte Borgmans, porte-parole du département flamand de l'environnement. "On sait très peu de choses sur cette substance pour le moment."

L'Inspection de l'environnement flamande soumettra également cette semaine au parquet un procès-verbal dénonçant le fait que 3M n'avait pas soumis toutes les informations à l'autorité chargée de délivrer les licences dans le passé. Le rapport sera inclus dans l'enquête judiciaire en cours.

Mardi après-midi, la société 3M est attendue pour une audition auprès de l'Inspection de l'environnement flamande. Et mercredi déjà pourrait se tenir un entretien entre la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA) et l'organe de gestion du respect de la législation environnementale pour tabler sur des mesures éventuelles à prendre contre l'entreprise chimique.