Une mise à jour de l’appli CovidSafeBE permet désormais de vérifier si l'on peut assister ou non à un évènement

Une mise à jour de l'application CovidSafeBE a été annoncée ce mardi. L’application, qui permet de télécharger, présenter et conserver un certificat Covid, est déjà utilisée par plus de quatre millions de personnes. Les modifications devraient permettre une utilisation plus pratique, plus simple et plus sécurisée. Dans les nouveautés, il sera notamment possible de vérifier soi-même, pour chaque certificat, si l'on peut assister ou non à un évènement.