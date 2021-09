COIB: “Pas au courant de tournois fictifs pour aider les 3x3 Lions à disputer les qualifications vers les JO"

Ce mercredi midi, la Fédération belge de basket a annoncé ouvrir une "enquête sur une possible fraude dans l'organisation de tournois 3x3". "Basketball Belgium, Basketball Vlaanderen et l'AWBB", soit les trois entités gérant le basket en Belgique, ont "pris acte d'un article publié dans plusieurs journaux le 25 août, qui contient des informations suivant lesquelles certaines personnes ont organisé et/ou participé à des tournois fictifs. Ces tournois sont liés à l'équipe de Team Antwerp et par extension également aux 3x3 Belgian Lions. Si les allégations devaient s'avérer exactes, la fédération serait préjudiciée et par extension elles mettraient à mal le basket en général", indique le communiqué.

"La fédération de basket-ball va se concerter sur les prochaines étapes à entreprendre et les suites à donner pour l'avenir, et elle contactera ses avocats à ce sujet. La FIBA sera également informée de la situation". "Basketball Belgium, Basketball Vlaanderen ou l'AWBB ne sont en aucun cas impliquées dans l'organisation de tels tournois et elles n'ont jamais reçu de dossier ou de plainte à ce sujet" a déclaré Jan Van Lanschoot, président de Basketball Belgium. "La Fédération s'abstiendra de tout commentaire dans les prochains jours jusqu'à ce que plus de clarté soit apportée au dossier et souhaite également donner la possibilité aux personnes impliquées du Team Antwerp 3x3 de fournir leur propre réponse à ces allégations."