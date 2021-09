Covid-19 : le taux de reproduction est de 1

Entre le 18 et le 24 août, 58 personnes en moyenne ont été transférées à l'hôpital pour Covid-19 (+2% par rapport à la semaine précédente). Au total, 635 personnes se trouvent actuellement à l'hôpital pour Covid-19 (+11%), dont 170 en soins intensifs et 93 patients qui y reçoivent une assistance respiratoire.

Ce mardi, 71 personnes ont été admises à l’hôpital avec des symptômes de coronavirus, alors que 84 patients pouvaient le quitter, après traitement.

Entre le 15 et le 21 août, cinq personnes en moyenne sont décédées chaque jour du coronavirus, ce qui représente une augmentation de 46% par rapport à la période précédente.

Quelque 43.700 tests ont été pratiqués sur la même période, soit 14% de moins que la semaine précédente. Le taux de positivité a augmenté légèrement à 4,8%. Le taux de reproduction est de 1. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.

Lundi, 8.359.698 citoyens en Belgique avaient reçu au moins une dose de vaccin, ce qui représente 85% des adultes et 73% de l’ensemble de la population. Et 7.895.945 personnes avaient reçu deux doses. Elles représentent 83% des adultes et 68,5% de l’ensemble de la population.

En Flandre, 4,9 millions de citoyens sont complètement vaccinés, soit 88% des adultes. En Wallonie et dans la partie germanophone du pays, c’est le cas de 77% et 73% des adultes, respectivement. A Bruxelles, 60% des adultes sont entièrement vaccinés.