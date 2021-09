Dans le plus grand secret, la Belgique a conduit 250 personnes en bus vers l’aéroport de Kaboul

Il y a quelques jours encore, le Premier ministre Alexander De Croo indiquait que l’armée belge n’a pas la capacité pour mener elle-même des "extractions" risquées à Kaboul. A proprement parlé, l’opération de la nuit de lundi à mardi n’était pas une extraction, étant donné qu’elle n’impliquait pas de soldats. Mais il s’agissait d’une "évacuation coordonnée".

Des questions demeurent à propos du cadre précis de cette opération. VRT NWS estime qu’il se pourrait que l’opération ait été menée avec la collaboration du Pakistan, le pays voisin de l’Afghanistan qui possède de bons rapports avec les talibans. Le Pakistan a d’ailleurs organisé ces derniers jours d’autres opérations d’évacuation pour d’autres pays et organisations internationales, indiquent leurs canaux officiels.

La Belgique travaille de toute façon en étroite collaboration avec le Pakistan pour l’opération d’évacuation Red Kite. Ses C-130 utilisent l’aéroport d’Islamabad comme base. Ce mercredi matin, le Premier ministre Alexander De Croo remerciait le Premier ministre pakistanais via Twitter, en affirmant qu’il avait eu un entretien avec lui cette nuit encore.

L’opération dans la ville était en tous cas très délicate. Le Premier ministre belge ne l’a pas non plus confirmée ni infirmée. A l’agence de presse Belga, Alexander De Croo déclarait ce mercredi : "Nous nous concentrons sur les activités à l’aéroport. Il y a très peu de pays qui organisent eux-mêmes des extractions militaires. Mais nous utilisons de nombreuses méthodes pour aider les gens à arriver le plus facilement possible à l’aéroport de Kaboul".