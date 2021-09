De nouveaux vols provenant d’Afghanistan arrivés à Melsbroek

Au total, 1.300 personnes ont déjà pu être évacuées par la Belgique de Kaboul vers Islamabad au Pakistan depuis le début de l'opération Red Kite, a précisé la ministre Ludivine Dedonder sur la chaine privée Bel RTL. Il ne s’agit pas que de Belges, puisque notre pays collabore avec d’autres pays pour l’évacuation d’Afghanistan. Depuis lundi, les vols arrivent à Melsbroek.

La VRT avait appris mardi qu'une opération secrète a permis d'amener entre 200 et 250 personnes à l'aéroport de Kaboul via cinq bus. L’opération, qui a duré plusieurs heures, s’est déroulée dans le plus grand secret pour garantir la sécurité des civils qui ont été cherchés en divers endroits de la capitale. Il s'agirait de la première évacuation depuis la ville, mais le gouvernement n'a pas confirmé cette information.

Les passagers des vols de ce mercredi matin ont pris la direction de la caserne de Peutie (près de Vilvorde en Brabant Flamand) pour un examen médical et de sécurité. Le second vol transportait 202 Belges d'origine afghane et 70 Néerlandais. Trois femmes enceintes se trouvaient à bord, dont une sur le point d'accoucher, ainsi qu'un nouveau-né âgé de 17 jours à peine.

"Les deux vols se sont déroulés très sereinement. Je n'ai reçu aucune information concernant des événements anormaux qui auraient pu se produire", a déclaré le major Peter Freys, commandant de l'aéroport militaire de Melsbroek. Trois vols avaient déjà atterri à Melsbroek ces derniers jours, ce qui porte le total à 1.147 passagers. Environ 1.300 Belges ont été évacués de Kaboul vers Islamabad. La liste, qui comprenait initialement 580 personnes, est en constante évolution.