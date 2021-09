Diverses instances inspectent les rejets non-autorisés de 3M à Zwijndrecht

L’inspection environnementale, mais aussi l’Agence flamande pour le traitement de déchets et l’inspection des Soins et santé, notamment, se sont rendues ce mercredi à l’usine de l’entreprise chimique 3M à Zwijndrecht, en province anversoise, pour y mener enquête. Ce mardi, l’entreprise avait confirmé que la substance toxique FBSA est bien un sous-produit de son processus de production et qu'elle est rejetée après purification. Mais d’après 3M, cela se passe dans les conditions de son permis d’exploitation.