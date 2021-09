Les talibans arrêtent un bus belge à Kaboul, la Belgique met fin aux évacuations

La situation empire dans et autour de l’aéroport de Kaboul, précise le ministère de la Défense. L’accès vers l’aéroport est contrôlé plus sévèrement par les talibans, qui ont repris le pouvoir en Afghanistan. La panique gagne les alentours de l’aéroport de Kaboul.

Tout comme la veille, l’opération belge d’évacuation s’est aussi déplacée en-dehors du territoire de l’aéroport. Des Belges afghans et des personnes qui ont un lien avec la Belgique ont été cherchés en bus dans la ville et emmenés à l’aéroport. Mais l’un des bus du convoi a été arrêté par le talibans pour contrôle. Les passagers ont dû en descendre. Des coups de feu ont retenti et ces passagers se sont enfuis.

Ce bus n’est pas arrivé à l’aéroport, contrairement aux autres du convoi, indiquait le Défense en début de soirée.