Une résidente de 85 ans assassinée dans une maison de repos d'Anderlecht

"Ce lundi 23 août, la police a été avertie d'un assassinat dans une maison de repos d'Anderlecht", confirmait Willemien Baert du parquet bruxellois. "La victime est une femme de 85 ans et une résidente de cette maison de repos. Le parquet a immédiatement requis un juge d'instruction, de même que le laboratoire et un médecin légiste qui se sont rendus sur les lieux. Plusieurs devoirs d'enquête sont en cours, et notamment une autopsie".

Dans l'intérêt de l'enquête, le parquet n'a pas souhaité s'exprimer sur la façon dont la résidente a été tuée. Il semblerait que la dame âgée ait été égorgée.