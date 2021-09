Björn Prasse succède à Daphné Dumery comme bourgmestre de Blankenberge

Au cours de sa dernière journée de travail, ce mercredi, Daphné Dumery (photo) accordait une interview à Radio 2. "J’ai très volontiers été bourgmestre, mais la situation a changé. J’accepte la décision politique. C’est comme cela". La bourgmestre sortante déclarait ne pas éprouver de rancune et vouloir jouer son rôle dans l’opposition.

Elle avouait aussi se sentir soulagée de ne plus avoir à se contrôler tout le temps étant donné son rôle de figue publique, qui doit donner l’exemple, et ne plus être confrontée à des critiques extrêmes sur les réseaux sociaux. "Je vais à nouveau pouvoir faire des erreurs".

Daphné Dumery reprendra à temps plein son activité professionnelle dans son bureau d’avocats.