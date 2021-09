Covid-19 : un peu moins d'admissions à l'hôpital, mais davantage de décès

Entre le 19 et le 25 août, 58 personnes ont été admises en moyenne chaque jour à l'hôpital pour Covid-19 (-5%). Au total, 625 personnes se trouvent actuellement à l'hôpital avec le coronavirus (+6%), dont 179 en soins intensifs (+4%) et 91 qui y reçoivent une assistance respiratoire.

Le nombre d’entrées aux soins intensifs a augmenté de 4% sur base hebdomadaire, alors que le nombre de patients qui ont besoin d’une aide respiratoire a augmenté de 10%. Durant cette période, 6 personnes en moyenne sont mortes chaque jour du coronavirus, ce qui représente une augmentation de 74%. Depuis le début de l’épidémie, 25.348 personnes ont perdu la vie en Belgique des suites du coronavirus.

Quelque 43.700 tests ont été pratiqués en moyenne, soit 13% de moins que la période précédente. Le taux de positivité a augmenté légèrement à 4,9% (+0,7%). Le taux de reproduction est de 0,98 (-15%), donc sous la barre symbolique de 1. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie en effet que l'épidémie tend à s'accélérer.

Mardi, 8.367.489 personnes en Belgique avaient reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid. Cela représente 85% des adultes et 73% de l’ensemble de la population. Et 7.927.370 personnes avaient reçu deux doses. Elles représentent 83% des adultes et 73% de l’ensemble de la population du pays.

En Flandre, 4,9 millions de personnes sont complètement vaccinées, soit 89% de la population de plus de 18 ans. En Wallonie et en région germanophone du pays, ce sont 78 et 73% des adultes, respectivement, qui sont complétement vaccinés. A Bruxelles, 61% des adultes sont entièrement vaccinés.