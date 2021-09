Les laptops gratuits du ministre Weyts peuvent coûter plus de 500 euros aux parents

Le parti socialiste d’opposition Vooruit estime que la lourde quote-part que doivent payer les parents dans certaines écoles - alors que nombre d’entre eux n’en ont pas les moyens financiers - illustre une nouvelle fois la nécessité d’instaurer dans l’enseignement secondaire, comme c’est le cas dans le primaire, une facture maximale pour les familles.

La députée flamande Hannelore Goeman est furieuse. "De cette façon, des enfants se retrouveront à nouveau sans laptop à l’école et le "saut digital" du ministre Weyts ne fera que renforcer la fracture numérique". Goeman et le Vooruit plaident en faveur d’une éducation abordable. "Seule la facture maximale garantira que tous les parents puissent payer et que le matériel nécessaire pour atteindre les objectifs finaux scolaires, comme un PC portable, soit effectivement mis à disposition gratuitement par les écoles".

Enfin des critiques s’élèvent par rapport à la rapidité de mise en place du projet numérique de Ben Weyts. Les méthodes d’enseignement et les enseignants ne seraient pas encore prêts. A quoi le ministre flamand (photo) répond qu’une période de rodage de 3 ans sera laissée aux écoles.