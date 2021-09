Nouvel atterrissage d’un vol d’évacuation à Melsbroek, l’opération Red Kite suspendue

Au total, l'opération belge Red Kite a permis d'évacuer 1.400 personnes de Kaboul vers la capitale pakistanaise Islamabad, a indiqué ce jeudi matin le Premier ministre, Alexander De Croo (photo). Les C-130 de la Défense ont effectué 23 rotations au total. Le gouvernement met un terme à la première phase de l'opération d’évacuation en raison d'informations provenant des Etats-Unis sur la situation sécuritaire à l'aéroport de Kaboul, notamment le risque d'un attentat suicide imminent.

"La situation autour de l’aéroport de Kaboul est particulièrement chaotique et dangereuse depuis le début de l’opération", indiquait De Croo. "Au courant de la journée d’hier nous avons appris au niveau militaire, depuis les Etats-Unis et d’autres pays, qu’il y avait une menace d’attentat suicide venant de la foule de civils rassemblés à et autour de l’aéroport de Kaboul".

Ces derniers jours, il était de plus en plus difficile d’atteindre l’aéroport. "La sécurité a toujours été notre première priorité", indiquait le Premier ministre pour expliquer l’arrêt de l’opération. "Mais nous nous rendons bien compte qu’il reste encore des gens à Kaboul". Les Affaires Etrangères tentent maintenant de prendre contact avec celles-ci. Pour rappel, l’un des bus qui étaient allés chercher des personnes à évacuer dans la ville de Kaboul mercredi a été contrôlé par des talibans. Les nombreux passagers en sont descendus et ont finalement été dispersés, alors qu’ils étaient pratiquement à hauteur de l’appareil qui devait les amener vers Islamabad.

Selon les informations reçues par VRT NWS de l’un des passagers du bus, aucun coup de feu n’aurait par contre été tiré vers le car "belge" en particulier, contrairement à ce qui avait été supposé hier soir.