Covid-19: les nouvelles infections stagnent, les hospitalisations diminuent

Mercredi, 8.378.601 personnes en Belgique avaient déjà été vaccinées au moins une première fois. Cela représente 85% des adultes et 73% de la population dans son ensemble. Et 7.967.063 personnes avaient reçu aussi la seconde dose de vaccin. Ce qui représente 83% des adultes et 69% de la population totale.

En Flandre, 5 millions de personnes sont à présent entièrement vaccinées, soit 89% des adultes. En Wallonie et dans la partie germanophone du pays, 78% et 73% des adultes sont complètement vaccinés. A Bruxelles, ce taux est de 61%.