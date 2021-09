Feu vert de la Commission européenne aux subsides pour les centrales à gaz

La ministre fédérale à l'Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), qui a défendu avec ardeur ces dernières années le développement du renouvelable et une sortie rapide et complète du nucléaire, s'est réjouie ce vendredi de l'annonce de la Commission européenne. Cette dernière a donné son feu vert au mécanisme de rémunération de capacité (CRM), imaginé et approuvé sous la législature précédente puis adapté sous le gouvernement actuel d'Alexander De Croo.