La Flandre vise 70% d’élèves vaccinés dans chaque école secondaire

Ce vendredi déjà, le ministre bruxellois responsable de l’Enseignement néerlandophone, Sven Gatz, avait annoncé que les élèves de l’enseignement néerlandophone dans la capitale, ainsi que leurs parents, pourront bientôt se faire vacciner via l’école, voire même à l’école. L’opération débutera par une campagne d’information ciblée dans les écoles après la rentrée de septembre.

En Wallonie, dont 78% de la population majeure est complètement vaccinée contre le Covid-19, la ministre de la Santé Christie Morreale (PS) a annoncé jeudi une réorganisation dès la rentrée de sa campagne de vaccination. De 40, le nombre de centres de vaccination passera ainsi à seize, mais des bus de vaccination circuleront dans différents coins de la Région.

Et pour toucher les tranches les plus jeunes (18-35 ans) où la vaccination a rencontré moins de succès, des antennes de vaccination seront ouvertes sur les campus universitaires de Louvain-la-Neuve, de Liège et de Namur. Des bus de vaccination cibleront, eux, les différentes Hautes écoles de Wallonie.