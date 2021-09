Les élèves d’écoles néerlandophones à Bruxelles pourront y être vaccinés

A l’heure actuelle, 11% de tous les jeunes Bruxellois âgés de 12 à 17 ans sont entièrement vaccinés (deux doses du vaccin Pfizer). Et 22% de ces adolescents ont déjà reçu une dose de vaccin. Pour faire croitre ces taux, la Commission communautaire flamande (VGC) et la Commission communautaire commune ont élaboré un plan.

Au cours des premières semaines qui suivent la rentrée scolaire, les élèves recevront davantage d’informations sur le vaccin. Les deux Commissions veulent les convaincre avec des arguments pratiques. Il n’y aura alors plus qu’en Région bruxelloise que les élèves du secondaire devront porter un masque à l’école, même quand ils sont assis à leur place pendant les cours. Contrairement aux écoles en Région flamande et en Région wallonne. La campagne de vaccination dans la capitale n’étant pas aussi avancée que dans le reste du pays, les risques de foyers de contamination dans les écoles y sont plus élevés et pourraient mener à un retour temporaire aux cours à distance pour les établissements concernés.

Dans un second temps, la vaccination des élèves sera organisée d’après les possibilités des écoles participant au projet. Celles qui se trouvent proches d’un centre de vaccination (Pacheco à Bruxelles-Ville, et les centres de Molenbeek, Forest et Woluwé-Saint-Pierre) accompagneront les élèves et leurs parents pour y recevoir leur première et deuxième doses. Dans d’autres écoles, la vaccination sera donnée sur place.

Pour être vaccinés, les élèves âgés de 12 à 15 ans ont besoin de l’autorisation écrite de leurs parents. A partir de 16 ans, ils peuvent décider seuls. Via les écoles, les parents setront aussi informés des possibilités.