Un détachement militaire belge maintenu à Islamabad quelques jours encore

Selon les Etats-Unis, les opérations d'évacuation menées par l'armée américaine - au prix de treize soldats tués jeudi soir dans un attentat revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique (EI) - et leurs alliés ont permis d'évacuer 105.000 personnes, dont 12.500 au cours des 24 dernières heures. Ce double attentat, qui a fait au moins 85 morts, a été commis par un kamikaze à proximité de l'un des principaux accès de l'aéroport, baptisé "Abbey Gate".

"A l'endroit où nos équipes étaient actives" jusqu'à mercredi soir, a-t-on souligné de source diplomatique. Les Affaires étrangères tentent de savoir si des Belges ont pu être victimes de cet attentat. On confirme de même source qu'un "nombre limité de Belges" attendent toujours une éventuelle évacuation de Kaboul parmi les milliers de gens qui tentent toujours de fuir le pays. "Certains n'ont pas réussi à atteindre l'aéroport, d'autres ont indiqué vouloir rester en Afghanistan pour des raisons notamment familiales ou sont rentrés par leurs propres moyens, voire avec des vols d'avions de pays partenaires", selon une source informée. Quelques Belges auraient été évacués ces dernières heures par d’autres pays.

Neuf vols de rapatriement réalisés entre Islamabad et l'aéroport militaire de Melsbroek, notamment par la compagnie civile Air Belgium, ont permis l'arrivée en Belgique de 1.216 personnes évacuées d'Afghanistan, dont 187 étaient ressortissants de pays de l'Union européenne. Le dernier vol en date s'est posé ce vendredi matin, avec à son bord 37 passagers - six ressortissants belges, trois Hongrois et quinze Bulgares ainsi que des militaires belges et luxembourgeois et des collaborateurs des Affaires étrangères.